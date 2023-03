"Un sexe, ça se déplace pendant la vie" : Ce célèbre acteur français sans détour sur sa vie intime

L'émission En Aparté s'est imposée comme l'une des meilleures du paysage audiovisuel français (PAF) pour obtenir des confessions de la part des célébrités de tous horizons. Celle du 14 mars 2023 n'a pas fait exception. En effet, c'était au tour de l'acteur et cinéaste Charles Berling de répondre sans langue de bois aux questions de Nathalie Lévy. L'invité a ainsi été amené à s'exprimer sur son immense carrière ainsi que sur certains moments de sa vie intime, notamment en ce qui concerne ses relations amoureuses.

"Comme par hasard, les homophobes sont souvent des gens qui sont attirés par l'homosexualité, qui sont eux-mêmes homosexuels", débute-t-il, avant d'évoquer la question du genre. "Je crois qu'aujourd'hui, dans les débats de société, où les jeunes parlent beaucoup de 'dégenrer', et bien moi j'ai beaucoup vécu ça. Je l'ai pratiqué, comme on dirait, vraiment de façon concrète", poursuit le comédien, avant de livrer sa propre expérience sur le sujet.

Je trouve que la société pourrait avancer plus vite

"C'est-à-dire d'être à la fois féminin, masculin. Je pense que ça ne se discute pas, c'est quelque chose qui existe. Un sexe, ça se déplace pendant la vie. Moi j'ai eu une période homosexuelle, et puis maintenant je ne le suis plus", confesse Charles Berling, avant que son interlocutrice souligne le fait qu'il est relativement isolé sur cette notion - à savoir s'exprimer publiquement sur la question du (non) genre. "Je trouve que la société pourrait avancer plus vite. Mais j'ai le sentiment que le jeunes font quand même beaucoup pour que cela avance", déplore-t-il ainsi.

Une prise de parole touchante et pleine de franchise. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'il tient ce discours puisqu'il avait déjà avoué en 2011 avoir eu des relations homosexuelles, sans pour autant vouloir être catégorisé comme gay, hétérosexuel ou bisexuel. Aujourd'hui, le cinéaste admet sa préférence pour les femmes. Il était d'ailleurs en couple depuis septembre 2017 avec l'actrice Pauline Cheviller, de 30 ans sa cadette. Une idylle qui aurait pris fin en début d'année selon plusieurs sources concordantes.