"Une immense frayeur, 3 fractures" : Christophe Michalak victime d'un terrible accident, sa femme raconte

Les derniers jours ont été difficiles pour Christophe Michalak, mais aussi pour sa femme Delphine. Ce mercredi 10 novembre 2021, la belle actrice a révélé que son époux avait été victime d'un accident et a donné tous les détails à ses abonnés.

Aujourd'hui, Delphine Michalak a posté une photo de son mari. Il y apparaît de profil, avec un petit sourire. Une photo joyeuse. Pourtant, la légende de la publication ne l'est qu'a moitié. Elle a révélé que le papa de Victor (né de leur union en 2014) avait connu une grosse mésaventure qui aurait pu lui coûter encore plus cher. "Après 3 jours de gros gros stress, mon amour de petit mari rentre enfin à la maison après un gros accident de vélo ( il a été coincé contre une voiture par un bus). Un immense merci aux formidables pompiers et à toute l'équipe de l'hôpital Lariboisière qui ont pris aussi bien soin de lui... Bilan, une immense frayeur, 3 fractures, beaucoup de rééducation", a-t-elle tout d'abord écrit.

Cet accident est survenu à quelques semaines des fêtes de Noël, ce qui pourrait davantage angoisser Christophe Michalak. Fort heureusement, il peut compter sur une superbe équipe, dont fait notamment partie le "meilleur chef exécutif de la terre voire de la galaxie peut-être même de la Voie Lactée" Damien Angelucci. "Alors maintenant un peu de repos, beaucoup de câlins et merci la vie !!! Et d'ailleurs en parlant de merci, MERCI à tous ceux qui nous ont témoigné tellement de gentillesse en 3 jours et nous ont aidé que ce soit notre équipe mais aussi nos voisins, commerçants de quartiers, amis, marraine en or", a-t-elle conclu.