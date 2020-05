Christophe Michalak : "J'essaye d'être un bon mari, un meilleur papa"

Le confinement, de la tarte pour le célèbre pâtissier Christophe Michalak ? À l'en croire, dans l'adversité, il ne baisse pas les bras. Interrogé par Gala, l'ancien champion du monde de la pâtisserie a relaté la manière dont il avait vécu cette période déroutante, affirmant qu'en toute situation, il s'efforçait d'être exigeant avec lui-même.

"J'ai eu une enfance un peu compliquée, je suis un peu un guerrier dans ma tête. Quand il y a un truc très grave qui se passe, j'arrive vraiment à me concentrer sur l'essentiel : ma famille, les amis", a-t-il confié au magazine, ne manquant pas non plus de souligner qu'il avait été très présent pour les salariés de son entreprise. Sa famille, pendant le confinement, le pâtissier a fait en sorte qu'elle ne passe pas au second plan. Ainsi, Christophe Michalak (46 ans) libérait systématiquement du temps pour son fils Victor (6 ans), lui consacrant au minimum une heure par jour pour l'aider dans son apprentissage des "écritures, les voyelles, le dessin" ainsi "qu'une heure d'activité physique". Un programme complété par le visionnage de films Disney et de "grands classiques" de sa jeunesse.

L'ancien chef pâtissier du chic hôtel Plaza Athénée à Paris, aussi beau-père de Darisu (15 ans), devait également jongler entre son rôle de mari et de chef d'entreprise alors qu'il travaille avec sa femme Delphine McCarty. "Avec mon épouse, on essaye d'avoir chacun une heure pour soi. (...) Il faut beaucoup d'amour pour travailler ensemble, il faut beaucoup respecter l'autre", a-t-il relaté. Christophe Michalak s'impose ainsi dans tout ce qu'il fait une exigence envers lui-même. "On se souviendra de cette terrible année 2020 et on essayera d'être meilleur. Meilleur en tout. Je ne me repose jamais sur mes lauriers, j'essaye toujours de faire des gâteaux divins, d'être un bon mari, un meilleur papa. (...) Je suis loin d'être parfait, mais j'essaye toujours de progresser", a-t-il admis.

