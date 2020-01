Christophe Michalak et Delphine McCarty amoureux pour une soirée de gala

Le Gala du Coeur s'est tenu dans la magnifique salle Gaveau de Paris le 27 janvier 2020. Cette magnifique soirée a accueilli de nombreuses célébrités du cinéma, de la politique, de la chanson et de la gastronomie. Christophe Michalak et son épouse Delphine McCarty se déplacent souvent dans des évènements caritatifs et celui-ci ne dérogeait pas à la règle.

Lors de cette soirée musicale en hommage à la Callas, les donateurs ont été de nouveau sollicités. Lors du photocall de la soirée événement, on a ainsi pu voir Adeline Blondieu dans une veste et un short en jacquard noir et rose fuchsia, le tout signé Christophe Guillarmé, la princesse Hélène de Yougoslavie et la princesse Nesrine Toussoun d'Egypte, Cyril Féraud, Danièle Gilbert, Nicoletta et son mari, le docteur Frédéric Saldmann et sa femme Marie, Hermine de Clermont-Tonnerre, Zoé Félix, Patricia Contreras en robe sirène fendue Christophe Guillarmé de soie beige, Roselyne Bachelot, Brigitte Fossey, Agnès Soral ou encore la chanteuse Anggun, Chantal Thomass, l'actrice Barbara Schulz, Élisabeth Guigou et son mari Jean-Louis, Christophe Guillarmé... La comédienne Emmanuelle Boidron était également habillée par Christophe Guillarmé, dans une mini robe courte en dentelle blanche à manches trois quarts.

Tous les bénéfices tirés de cette soirée seront reversés à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui s'occupe d'opérer en France des enfants atteints de malformations cardiaques venus de pays défavorisés. Cette association a été créée en 1996, par la première femme chirurgienne cardiaque de France, Francine Leca. Cheffe des services de chirurgie cardiaque à l'hôpital Necker jusqu'en 2003, elle décide de fonder Mécénat Chirurgie Cardiaque. Depuis sa création, l'association a pu prendre en charge plus de 3 200 enfants, et cela, grâce aux collaborations qu'elle met en place !