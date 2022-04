"Le moral dans les chaussettes..." : Vanessa Demouy traverse un petit passage à vide

Ce n'est pas parce que l'on est connu que l'on doit toujours avoir le sourire aux lèvres. Comme tout le monde, les stars ont aussi des coups de moins bien dans leur quotidien. Vanessa Demouy en a vécu un ce samedi 16 avril. L'actrice d'Ici tout commence et Demain nous appartient a pris la parole sur son compte Instagram pour indiquer à ses abonnés ses pensées du moment : "Journée moral dans les chaussettes, sans raison précise, juste une journée sans... et c'est ok !" a-t-elle écrit sur un selfie d'elle. Impossible de connaître l'origine de cette baisse de moral mais peut-être que les internautes n'y sont justement pas pour rien.

Dans une seconde story, Vanessa Demouy a indiqué être la cible de mots peu sympathiques sur la Toile : "Je reçois des messages très agressifs et surtout très bizarres concernant des messages sur Twitter." L'ex-femme de Philippe Lellouche a donc mis les choses au clair très vite : "On va faire très simple, je n'ai aucun compte Twitter. Voilà, voilà..." Comme la violence ne passera par elle pour régler ses comptes avec des détracteurs, Vanessa Demouy préfère laisser couler et ne pas répondre : "Vous savez quoi. Love is the answer [L'amour est la réponse en français, NDLR]."

On espère pour Vanessa Demouy que la recherche des oeufs dans le jardin lui a redonné un peu de baume au coeur. Il faut croire que oui puisque la comédienne de 49 ans est avec ses enfants. Ce dimanche 17 avril, la maman de Solal et Sharlie a posté en story (voir diaporama) un cliché de sa fille en pleine récolte après le passage des cloches dans le jardin familial. Si elle a toujours été là pour eux, force est de constater que cette fois-ci, les rôles s'inversent. Et c'est tant mieux !

Sharlie et Solal sont nés de la relation qu'a entretenue Vanessa Demouy avec Philippe Lellouche durant près de quinze ans. En 2017, elle officialise leur rupture dans une interview accordée à Gala : "Philippe et moi, nous nous sommes sépa­rés. Comme je ne m'étais pas mariée pour divor­cer un jour, comme je me suis long­temps battue pour que mon couple résiste, cela n'a pas été facile à vivre. Il faut être deux pour vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut tran­cher net." Une rupture causée par des infidélités...