"Une souffrance monstrueuse" : Un chroniqueur de Touche pas à mon poste dévoile le trouble dont il a souffert

Chaque jour de la semaine, Cyril Hanouna est aux commandes de Touche pas à mon poste. Avec ses chroniqueurs, il revient sur les sujets qui font l'actualité. Les téléspectateurs de C8 peuvent ainsi retrouver Benjamin Castaldi, Valérie Bénaïm ou encore Géraldine Maillet. Nicolas Pernikoff fait également partie de l'équipe. Mais pendant un temps, il a été absent de l'antenne, un sujet sur lequel il s'est épanché en interview.

L'ancien directeur des programmes de France Télévisions était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs. Et il n'a pas échappé à une question sur ses absences à la rentrée dernière. "Septembre-octobre, je n'étais pas au top. J'étais mauvais et je ne servais à rien à l'antenne", a-t-il confié en toute transparence. Face à la stupéfaction de son interlocuteur, Nicolas Pernikoff a précisé qu'à l'époque il ne se sentait pas bien, qu'il intervenait peu et que parfois, il "était à côté".

Selon le chroniqueur de TPMP, c'est une maladie qui pourrait être à l'origine des troubles dont il a souffert. "On ne sait pas si c'est au moment où j'ai chopé le Covid, mais j'ai eu des troubles de la mémoire à un moment donné. J'étais capable d'oublier un prénom à la minute, des dates, des trucs de dingue qui me sont arrivés", s'est-il souvenu. Ces symptômes se sont notamment manifestés pendant le tournage d'émissions, ce qui l'a beaucoup affecté. "J'étais de plus en plus angoissé. De temps en temps, ça m'est arrivé à l'antenne de chercher des trucs. Ça m'est même arrivé d'arrêter une phrase. Je ne savais plus ce que je voulais dire", a-t-il poursuivi. Cyril Hanouna ne pouvait donc plus s'appuyer sur lui.

Fort heureusement, Nicolas Pernikoff va mieux aujourd'hui. Il a recouvré 80% de sa mémoire depuis peu, ce qui fait de lui "l'homme le plus heureux du monde". "C'était une souffrance monstrueuse", a-t-il regretté. Désormais, il est de retour deux fois par semaine à l'antenne de l'émission, pour son plus grand bonheur.