"Va avec Dieu mon ange" : Mélanie Da Cruz en deuil, hommage bouleversant

2023 ne commence pas très bien pour Mélanie Da Cruz, laquelle a connu une année 2022 pas beaucoup plus heureuse. Et pour cause, elle s'est séparée de son mari Anthony Martial, le père de son fils Swan (4 ans). "Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respect et avec pudeur de ma part. (...) Bientôt 3 ans qu'on s'est dit 'oui' je pensais pour la vie, malheureusement l'amour n'a pas suffit. Il m'est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas. Néanmoins notre priorité est et restera le bien-être de Swan", écrivait-elle.

Et justement, c'est dans l'intérêt du petit garçon qu'elle a pris la décision de rester en Angleterre, où évolue le footballeur. "J'ai pris un appartement. Du coup on va rester à Manchester avec Swan. Son école est ici, c'était déjà prévu comme ça. (...) Ce qui est super, c'est qu'il va pouvoir rester à côté de son papa. Il pourra être là tout le temps. Il pourra continuer ses habitudes etc. Et c'était surtout parce que Swan parle mieux anglais que français", justifiait-elle.