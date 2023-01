"Vire-la !" : Nouvelle chroniqueuse dans TPMP, les internautes fulminent !

Il ne s'agit que de son premier jour en tant que chroniqueuse, mais déjà Véronique Genest provoque un tollé. Pour les téléspectateurs, sa simple présence sur le plateau est intolérable au vu des récentes polémiques dans lesquelles elle a trempé. "Véronique Genest chroniqueuse ? On touche le fond...", "TPMP qui prend donc Véronique Genest comme chroniqueuse ? Cette émission est vraiment la pire qui existe à la télé...", "Véronique Genest chroniqueuse ? Non mais là Cyril Hanouna va falloir que tu réagisses... elle est insupportable la meuf !", "Prendre Genest comme chroniqueuse avec sa voix qui nous saoule et son attitude envers Mathieu, elle se prend pour qui ! Reprends toi Cyril !", peut-on notamment lire sur le réseau social à l'oiseau bleu.

Il faut dire qu'en raison de ses propos souvent limites, la comédienne s'est mis beaucoup de monde à dos. Accusée d'être raciste et radicale, elle ne cesse pourtant de se défendre sur les réseaux sociaux. Mais ses explications ne suffisent pas. Pour rappel, Véronique Genest avait comparé la vaccination obligatoire à "un viol" en novembre 2021 et avait révélé avoir besoin de 10 000 euros par mois pour vivre correctement en août 2022. Des déclarations qui avaient donné lieu à de violents débats et qui avaient achevé d'enterrer l'actrice. Reste à savoir si elle deviendra chroniqueuse permanente ou non...