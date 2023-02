"Vous aurez honte" : Nicolas Bedos, furieux, s'emporte face à un bruyant scandale

Nicolas Bedos est en colère, et quand ce sentiment monte en lui, le scénariste, réalisateur et acteur couche son énervement sur papier, ou plutôt sur Instagram. Il a saisi le réseau social pour donner son point de vue sur "les 'affaires' qui ébranlent le milieu de la bande-dessinée". Un coup de gueule qui succède à un autre, celui sur la non-nomination aux César de son dernier film, Mascarade.

Faisant honneur à son père qui a toujours défendu la liberté d'expression, Nicolas Bedos s'est indigné du scandale qui a ébranlé le Festival de la bande-dessinée d'Angoulême il y a quelques semaines. Il ne cite pas son nom, mais tout porte à croire qu'il vise précisément Bastien Vivès, auteur de livres contestés, qui mêlent mineurs et pornographie. Quelle est la position du metteur en scène ? Il estime que celles et ceux qui veulent censurer l'artiste controversé auront "honte" dans quelques années, comme on a eu honte après avoir lynché Nabokov et sa Lolita, Gustave Flaubert et sa Madame Bovary ou encore Albert Camus, qui avait été accusé de racisme colonialiste. "Dans dix ans, vous aurez honte, ça s'est toujours passé comme ça. (...) En dehors des lois encadrant ce qui n'est plus de l'art mais de l'appel à la haine, l'Art est-il un sanctuaire ? Un espace de liberté absolue ?", écrit Nicolas Bedos.