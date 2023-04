"Vous êtes sadique, ils souffrent à cause de vous" : Jean-Luc Reichmann épinglé en direct sur une question qui dérange

Au mois de janvier dernier, l'émission des 12 coups de midi a décidé de se renouveler en instaurant une nouvelle règle. Elle concernait l'Etoile Mystérieuse, l'un des moments les plus forts du jeu de TF1. Car chaque jour, le Maître de midi doit tenter de percer tous les indices pour trouver la personnalité qui se cache derrière et ainsi remporter les cadeaux associés. Dans le cas où il ne trouvait pas la bonne réponse, un cadeau supplémentaire s'ajoutait et il était possible dès le lendemain de retenter sa chance. Mais désormais, il faut réaliser un Coup de Maître (c'est-à-dire ne donner que des bonnes réponses lors de la dernière manche) pour proposer un nom de personnalité. Sans Coup de Maître, le candidat ne peut découvrir les indices que l'Étoile Mystérieuse cache. Et même s'il a déjà deviné de qui il s'agissait, il se doit de patienter avant de le donner... ou pas s'il est éliminé en cours de route.

À l'annonce de cette règle, les réactions ne furent pas des plus positives. Bien au contraire, les internautes avaient même crié au scandale sur les réseaux sociaux. Et cela fait apparemment encore jaser puisque Jean-Luc Reichmann a été amené à réagir à la question lors de son passage sur les ondes de Sud Radio. "On vous a accusé d'être sadique, d'avoir changé la règle, et que les candidats souffrent à cause de vous !", lui a souligné avec ironie la journaliste qui l'interviewait.

Ce n'était pas méritant du tout

"Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À un moment donné, on avait quelqu'un d'extraordinaire, Stéphane (ex-Maître de midi, ndlr) et le monsieur perd, alors il râle, comme n'importe quel candidat lorsqu'il perd, et donc il est éliminé", rappelle l'animateur. La frustration de Stéphane était d'autant plus grande que, juste après son départ du jeu, un autre candidat avait réussi l'étape de L'Étoile Mystérieuse presque sans rien faire. "Stéphane avait fait tout le boulot, et le lendemain il y a quelqu'un qui pique tous les cadeaux alors qu'il n'avait rien fait donc ce n'était pas méritant du tout", ont donc estimé Jean-Luc Reichmann et ses équipes des 12 Coups de midi.