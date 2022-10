"Vous êtes vraiment un enfoiré" : Une invitée rembarre Christophe Dechavanne après une énième réflexion

Rachida Dati a eu l'honneur de faire partie des premiers invités du nouveau talk-show de France 2, Quelle époque, présenté par Léa Salamé depuis l'annonce de l'arrêt d'On est en direct et du départ de Laurent Ruquier. Au programme : sujets sensibles et débats avec un Christophe Dechavanne plus en forme que jamais. L'ancien animateur n'a effectivement pas hésité à envoyer de nombreuses piques à l'ancienne garde des Sceaux au cours de l'émission. Si les taquineries font rire les moins susceptibles, à la longue, elles peuvent être pénibles. Et c'est visiblement comme ça que Rachida Dati les a vécues.

Loin d'elle l'idée de se laisser écraser, Rachida Dati a répondu du tac-o-tac en multipliant les punchlines. A tel point que même l'humoriste de l'émission, Philippe Caverivière, lui a envié sa manière de répliquer avant de débuter sa chronique à l'humour grinçant. Parmi ses blagues, une allusion au sexisme dans le cyclisme français. La fédération a fait voyager les hommes en business et les femmes en classe éco pour un vol reliant Paris à Sydney, soit plus de 20 heures de vol.

Si l'idée a de quoi faire rager les plus féministes, ce n'est pas ce qui a intéressé Philippe Caverivière. Ce dernier s'est imaginé à quoi ressemblaient les passagers après un aussi long vol passé sur un siège minuscule écrasé par celui du voisin de devant : "Si tu fais 22 heures en éco, à l'arrivée tu ressembles à Stephen Hawking, vous vous rappelez ? Le scientifique qui était un peu comme ça dans son fauteuil ?" Pour illustrer ses propos, l'humoriste a même osé dévoiler les images du buzz provoqué par Valérie Pécresse, transportée dans un monte-escalier quelques jours plus tôt à la télévision.

La séquence a évidemment rendu hilare Rachida Dati, à deux doigts de laisser couler des larmes de rire. Moquerie que Christophe Dechavanne n'a évidemment pas manqué de pointer du doigt : "Ce n'est pas bien de se moquer des camarades. Je trouve que vous riez plus qu'aux autres blagues !" lui a-t-il lancé. Ce à quoi la maman de Zohra a rétorqué entre deux éclats de rire : "Mais vous, vous êtes vraiment un enfoiré ! Vous n'êtes pas obligé de me balancer à chaque fois ! C'est drôle !" Heureusement, Christophe Dechavanne a fini par calmer le jeu : "Évidemment que c'est drôle, j'ai le droit de déconner !" Autant dire que l'animateur a bien failli sortir du plateau comme après 20 heures en classe éco...

Cette seconde édition de Quelle époque, proposée entre 23h11 et 1h25, a réuni 940 000 téléspectateurs, soit 13% de part de marché sur les quatre ans et plus comme le fait savoir le site Toute la télé. Sur une semaine, l'émission animée par Léa Salamé perd 4,4 points. Cela reste néanmoins un excellent score !