18 kilos perdus pour Cindy Van Der Auwera (Familles nombreuses) : avant/après bluffant, une opération soupçonnée

Il y a maintenant près d'un an, Cindy Van Der Auwera s'est lancée le défi de perdre du poids. Un véritable combat pour cette maman de 11 enfants révélée dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Et force est de constater que ses efforts portent leurs fruits ! Fière de ses résultats visibles, Cindy aime d'ailleurs les partager et se dévoile alors toujours plus amincie sur ses réseaux sociaux.

Ce fut encore le cas au cours dans la journée de lundi lorsqu'elle a posté un avant/après saisissant sur son compte Instagram. "Juste 18kg de moins... J'ai stabilisé malgré une fausse couche. Les périodes de stabilisation sont très importantes pour ne pas reprendre", a-t-elle légendé, précisant ne pas avoir eu recours à une sleeve (intervention qui consiste à retirer une grande partie de l'estomac) contrairement à ce que certains pourraient penser. L'épouse de Sébastien ne compte pas s'arrêter là et est déterminée à poursuivre ses efforts. "J'entame ma 2ème phase de perte... plus motivée que jamais quand je vois ces photos", a-t-elle annoncé.

En commentaires, les internautes se sont empressés de la féliciter, impressionnés par cette perte de poids fulgurante. "Super madame, si vous avez des petits astuces je suis preneuse", "Vous êtes très courageuse et volontaire", "Belle évolution !", "Woww bravo à vous, vous êtes magnifique", lui a-t-on par exemple adressé.