5 Hommes à la maison : Jennifer intimidée avant l'arrivée du premier prétendant

Jennifer, une charmante infirmière libérale et maman de deux enfants, est la première candidate à tester l'aventure 5 Hommes à la maison. Intimidée de vivre avec autant d'hommes chez elle, elle a su surmonter ses craintes dans l'espoir de tenter de trouver l'amour.

Le concept de ce programme de dating novateur est le suivant : une femme et cinq hommes vivent sous le même toit. Ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais parlé, mais ces messieurs ont été sélectionnés pour plaire à la candidate selon ses critères. Chaque jour, un des hommes va quitter l'aventure à la demande de la candidate. Le dernier qui est toujours présent est l'élu de son coeur.

Dans un extrait de ce nouveau programme lancé par M6 à partir du 27 juillet 2020, on peut en effet voir que Jennifer à quelques appréhensions avant de rencontrer ses prétendants. Elle craint qu'aucun d'entre eux ne lui plaise et se demande surtout s'ils vont pouvoir se supporter. Les premières minutes de la rencontre sont les plus stressantes et c'est Jérémy, un entrepreneur de 40 ans, qui ouvre le bal. Alors "matchera, matchera pas" comme dit la jolie blonde, suspense...

Jennifer n'est pas la seule à avoir tenté sa chance avec ce nouveau programme puisque, chaque semaine, une nouvelle candidate accueillera ses invités et, parmi eux, peut-être son âme soeur. Cette émission de dating devrait plaire aux téléspectateurs de M6 qui ont pour habitude de suivre L'amour est dans le pré ou Mariés au premier regard.

5 Hommes à la maison du lundi au vendredi à 18h40 sur M6.