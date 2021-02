6ix9ine, près de 30 kilos en moins : avant/après impressionnant de sa perte de poids

Il y a six mois, 6ix9ine disparaissait complètement des réseaux sociaux. Malgré un retour prometteur marqué par un feat avec Nicki Minaj, le rappeur n'avait plus sorti aucun titre ou publié quelconque contenu depuis la rentrée. L'ancien détenu est finalement réapparu sur Instagram, le mercredi 24 février 2021. "Salut ! Donc la vraie raison pour laquelle j'ai quitté Instagram et la musique pour six mois c'est parce qu'en septembre, c'est là que j'ai atteint mon poids maximal", a-t-il révélé.

Tout en publiant des photos de lui assez enrobé, 6ix9ine explique avoir pesé jusqu'à 92 kilos. "Je traversais un passage difficile de ma vie et j'étais constamment en train de manger. Je me suis dit de mettre la musique de côté afin de me concentrer sur moi et me voilà aujourd'hui, 27 kilos plus léger à 63 kilos", décrit Tekashi 6ix9ine.

Il semble n'avoir eu besoin de personne pour atteindre son objectif. "Tout ça pour dire que dans la vie, tout le monde a besoin d'un break, dans le chaos de tout ce qui arrive. Dites vous : 'Je contrôle tout ce qui arrive dans ma vie' et ne laissez personne vous dire que ce que vous voulez n'est pas possible. C'est faux. Si vous le voulez, vous l'obtenez", assure-t-il en posant avec tous ses blings. "Je serai toujours le roi de New York regarder les stats", conclut 6ix9ine en lettres capitales.