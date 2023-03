A 56 ans, cette célèbre actrice est devenue maman pour la 3e fois et naturellement !

Samedi 11 février 2023, une actrice brésilienne très connue dans son pays a annoncé la naissance de son troisième enfant... à 56 ans ! Une naissance qui relève du miracle pour la star qui est tombée enceinte naturellement.

En effet, à 55 ans, alors qu'elle pensait être en ménopause et après un échec de fécondation in vitro, Claudia Raia et son compagnon Jarbas Homem de Mello on eu la surprise d'apprendre qu'ils attendaient finalement leur premier enfant ensemble... Une histoire tout simplement incroyable qui ne manquera pas de donner de l'espoir. Le lendemain de la naissance, l'heureuse maman du petit Luca a posté une adorable photo de famille sur son compte Instagram. On la voit avec son compagnon, charlotte vissée sur la tête à la maternité, souriants et heureux. Au milieu d'eux, le nouveau-né endormi, coiffé d'un petit bonnet bleu pâle. Une portrait de famille très touchant, accompagné d'une adorable légende : "Luca est arrivé en illuminant la nuit de samedi à dimanche ! Il est arrivé ici le 11 février, revendiquant déjà son espace. Nous lui avons cédé la place. Le monde, depuis, a une nouvelle couleur pour notre famille. Nous débordons de bonheur et d'amour ! Bienvenue, Luca !"

Tout est devenu plus joyeux

Depuis qu'elle a accueilli son petit Luca, la star de telenovelas célèbre la vie et partage régulièrement son bonheur d'être devenue mère pour la troisième fois avec sa communauté Instagram. Elle est suivie par près de 9 millions d'abonnés. Lundi 13 mars, Claudia Raia a posté une série de clichés inédits, pris sur le vif à la maternité, accompagnés d'une touchante légende. Une véritable déclaration d'amour à son fils. "C'est en apportant de la lumière, comme le dit bien le nom que nous avons choisi de te donner, que tu es arrivée en illuminant tout un samedi soir", a-t-elle notamment écrit.