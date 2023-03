Nathalie Marquay fête ses 56 ans : Juliette, la ravissante petite-amie de son fils Tom, lui offre un précieux cadeau

La famille Marquay-Pernaut s'est toujours affichée comme un clan soudé. Entre les parents Nathalie Marquay et Pierre Pernaut et les deux enfants Lou, 20 ans et Tom, 19 ans, l'entente et l'amour sont au beau fixe. Alors quand le journaliste de 71 ans perd son combat contre la maladie, l'ancienne Miss France et les enfants se retrouvent tous les trois. Les images des obsèques sont déchirantes. Nathalie Marquay reste digne aux côtés de ce que Jean-Pierre lui a laissé de plus précieux.

Plus d'un an après la disparition de la star de TF1, Nathalie Marquay continue de tenir, pour elle et pour Lou et Tom. Les liens semblent même s'être resserrés encore un peu plus depuis la mort de Jean-Pierre Pernaut. Et il n'y a pas que sur eux qu'elle peut compter pour la réconforter et lui redonner le sourire.

Tom Pernaut, portrait craché de son père avec qui la complicité ne faisait aucun doute, est en couple. L'heureuse élue se prénomme Juliette, se fait discrète mais n'en est pas moins intégrée au clan des Pernaut. Pour preuve, la story Instagram (voir notre diaporama) de Nathalie Marquay. Ce 17 mars, Miss France 1987 fête ses 56 ans. Un événement que sa belle-fille Juliette n'a pas oublié puisqu'elle a posté une belle photo de Nathalie posant avec Lou dans un champ d'herbe et de pâquerettes avec pour légende : "Un joyeux anniversaire pour une maman admirable." Preuve que la jeune femme et sa belle-mère entretiennent des liens très forts !

Meilleure maman de tout l'univers

Nathalie Marquay a également eu droit à un petit mot de ses enfants évidemment. Lou Pernaut a posté plusieurs clichés de sa maman pour souhaiter un "joyeux anniversaire à la meilleure maman de tout l'univers" avant de lui adresser un "Je t'aime." Elle a même eu droit à une petite dédicace de Jean-Luc Reichmann dans son émission des Douze coups de midi diffusée sur TF1. Les projets de ce début de week-end de Nathalie Marquay n'ont en tout cas pas été dévoilés mais nul doute qu'elle saura s'entourer des meilleurs pour souffler la nouvelle bougie présente sur son gâteau...