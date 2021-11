Ed Sheeran et sa fille contaminés par la Covid-19 : "C'était un peu lourd"

Récemment, Ed Sheeran a eu quelques problèmes de santé. Suite à son apparition sur le plateau de The Voice All Stars, le 23 octobre 2021, le chanteur d'origine britannique avait contracté la Covid-19. Un fléau obligeant le chanteur a s'isoler pendant une quinzaine de jours mais qui a également contaminé sa jeune fille Lyra Antarctica Seaborn Sheeran (1 an).

Lors d'une interview accordée à l'ancien juré d'America's Got Talent, Howard Stern sur Siriusxm - relayé par le tabloïd américain People, le 5 novembre dernier - Ed Sheeran avait partagé son quotidien avec la Covid : "C'était assez étrange d'avoir le Covid-19 et de devoir l'annoncer au monde... Je suis toujours en quelque sorte traité. Je ne voulais pas l'annoncer à tout le monde, mais j'ai dû annuler trois gros trucs en Angleterre et je ne voulais pas être malpoli."

Et de poursuivre au sujet de sa fille Lyra, née de sa relation avec Chelsea Seaborn : "Ma femme était absente, alors j'étais là avec ma fille... Elle l'avait aussi, donc c'était un peu lourd", a confié la star qui reconnaît avoir vécu trois jours "très difficiles". "J'étais vraiment, vraiment, vraiment épuisé et puis un jour je l'ai attrapé", a-t-il ensuite ajouté.

Très proche de sa fille, Ed Sheeran avait d'ailleurs partagé ses angoisses sur sa paternité sur le plateau de Taratata, le 29 octobre dernier. Face à Nagui, le chanteur de 30 ans qui durant sa jeunesse pensait être gay s'était confié sur son rôle de père : "Tout ce qu'on dit sur le fait d'avoir un enfant est vrai. Mais on nous cache des choses, on nous parle d'un amour nouveau, sauf que c'est de l'inquiétude", avait-il expliqué, avant de poursuivre au sujet de son quotidien de jeune parent : "On s'inquiète beaucoup plus. Je suis beaucoup plus anxieux qu'avant."