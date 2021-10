Ed Sheeran testé positif au coronavirus

Désormais très à l'aise avec son image, Ed Sheeran a pourtant connu de sombres périodes d'alcoolisme et de boulimie par le passé. "Je restais debout et je buvais toute la nuit. Les bus se garaient sous les arènes et je dormais dans le bus toute la journée, puis je me réveillais et je sortais, je faisais le concert, je buvais et je remontais dans le bus. Je n'ai pas vu la lumière du soleil pendant quatre mois", avait confié l'interprète de Shape of you sur YouTube. Un mode de vie jugé nocif duquel le chanteur s'est peu à peu éloigné.

Apparu plus aminci, Ed Sheeran a confié avoir perdu au total près de 22 kilos. Après avoir adopté un régime drastique et en suivant de nouvelles habitudes de vie, ce dernier a rapidement compris qu'après la naissance de sa fille, Lyra Antartica, - née en aout 2020 de son union avec Cherry Seaborn -, le chanteur avait rapidement constaté mener une vie remplie de mauvaises habitudes alimentaires.

Au micro du podcast Spout, ce dernier n'avait d'ailleurs pas hésité à partager son bonheur depuis sa grande perte de poids : "Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais en mauvaise santé jusqu'à ce que je retrouve des gens et qu'ils me disent : 'waouh, tu as l'air d'aller bien, tu as l'air en bonne santé !' Je me suis dit que je devais vraiment avoir l'air mal avant, mais je me sens bien aujourd'hui !"