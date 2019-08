Aaron Carter : Victime de violences conjugales ? Son ex l'aurait giflé

Aaron Carter (31 ans) aurait été victime de violences conjugales de la part son ex compagne Lina Valentina. Selon le site américain TMZ.com, une violente dispute se serait produite au domicile du chanteur américain le 31 juillet 2019 vers 2 heures du matin, soit quelques jours avant l'annonce officielle de leur rupture.

Lina serait devenue violente et aurait même giflé le frère de Nick Carter, membre des Backstreet Boys. Interrogé par la police, Aaron aurait déclaré avoir reçu une gifle de son ex, lui ayant même provoqué une ecchymose. Il aurait ensuite montré aux autorités des photos de son visage pour prouver ses dires. Très jalouse, son ex le soupçonnait d'être amoureux d'une autre femme.

Cette relation pouvait éventuellement devenir néfaste

Surveillé par la police sur demande de sa famille qui craignait qu'il ne se suicide, Aaron Carter a annoncé sa rupture avec l'artiste russe le 3 août 2019 dans un communiqué. Il écrivait alors : "Lina et moi avons avons décidé de prendre des chemins différents. J'avais vraiment espéré que cette histoire soit celle qui puisse durer jusqu'à la fin des temps (...) Il est apparu que nous étions incapables de mettre derrière nous nos différences et que cette relation pouvait éventuellement devenir néfaste." L'artiste confiait cependant espérer trouver bientôt la femme de sa vie : "J'espère que mon âme soeur est quelque part et que je vais la rencontrer prochainement."

Samedi 10 août 2019, l'ancien candidat de Dancing with the Stars a donné un concert sur la scène du Capitol Theatre de Tampa, en Floride.