Adele, malaise en concert : son petit ami Rich Paul se retrouve face à l'ex-mari de la chanteuse !

Vendredi 1er juillet 2022, Adele, l'interprète des titres comme Skyfall, Hello, Easy on me ou Someone like you, a donné un grand concert au festival BST Hyde Park de Londres devant plus de 60 000 personnes venues fredonner ses chansons. Côté tenue, la chanteuse de 34 ans, magnifique, portait une somptueuse robe noire avec un corsage à épaules dénudées, une ceinture ornée et une superbe robe à sequins de la célèbre marque Louis Vuitton.

L'ex-mari et le compagnon actuel d'Adele présents à son concert

Parmi les nombreuses personnes présentes, il y avait des invités de prestige comme l'inépuisable Tom Cruise (qui fête ses 60 ans ce dimanche 3 juillet), l'actrice Cameron Diaz venue avec son chéri, le guitariste Benji Madden et l'humoriste James Corden avec sa femme Julia Carey. Autre surprise de taille : l'ex-mari d'Adele et homme d'affaires, Simon Konecki accompagné d'Angelo, leur fils de 9 ans et Rich Paul, agent sportif et fiancé de la chanteuse sont venus admirer le spectacle. Une belle famille recomposée !