Adele s'éclate après les Oscars : visage aminci et look fluo hors de prix

Rares sont les apparitions d'Adele ! Loin du tapis rouge, la chanteuse britannique a elle aussi célébré les Oscars entre amis. Le 25 avril 2021, une fois la cérémonie terminée, la star a pris part à une soirée organisée dans une villa de Beverly Hills pour célébrer la victoire de l'acteur Daniel Kaluuya. Dimanche soir, le Britannique de 32 ans a en effet remporté le prix du meilleur second rôle pour sa performance dans le film Judas and the Black Messiah.

Sur plusieurs photos et vidéos relayées par certains convives sur les réseaux sociaux, Adele apparaît en pleine forme, visiblement ravie de faire la fête. Une soirée pour laquelle la chanteuse de 32 ans était sur son trente-et-un en manteau jaune fluo à plumes signé Lapointe. Une pièce de créateur éclatante, pour laquelle il faut tout de même débourser plus de 3600 euros... Tout sourire, un verre à la main et chantant sur I'm Real, de Jennifer Lopez et Ja Rule, Adele a également joué les DJ en lançant quelques chansons depuis un téléphone.

Difficile en revanche d'apercevoir sa nouvelle silhouette amincie ! L'année 2020 a été celle de la transformation pour la chanteuse qui s'est délestée de près de 45 kilos en se mettant au sport, tout en changeant son alimentation.