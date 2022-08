Adeline (Mon incroyable fiancé) "très déçue" par Laurent Ournac : l'origine de leur brouille dévoilée

Les passionnés d'émissions de dating devraient être au rendez-vous ce lundi 8 août 2022, sur M6. La chaîne diffuse le programme 20 ans d'amour à la télévision, l'occasion de revoir des images du Bachelor, de L'amour est dans le pré ou encore de la première saison de Mon Incroyable Fiancé, diffusée sur TF1 en 2005. Pour l'occasion, 20 Minutes a interrogé Adeline (qui se fait désormais appeler Angelina Toffoli), la jeune femme qui a été piégée. Et elle n'a une fois de plus pas caché sa déception concernant le comportement de Laurent Ournac à la suite de la diffusion.

Dans Mon Incroyable fiancé, Adeline devait faire croire à ses parents qu'elle allait se marier, dans l'espoir de remporter les 100 000 euros en jeu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Laurent Ournac, qui s'était glissé dans la peau de Laurent Fortin pour les besoins du tournage, devait lui mener la vie dure avec sa famille, également composée de comédiens. Malgré tout, celle qui avait 24 ans à l'époque s'est "vraiment attachée" à son faux fiancé comme elle l'a confié à 20 Minutes. "Comme on n'était que tous les deux, je n'avais plus que lui parce que j'étais isolée dans ma chambre, on venait me chercher uniquement pour jouer des scènes totalement improvisées avec lui. J'avais été coupée de tout bien avant le tournage, je ne côtoyais plus que Laurent donc il y a eu vraiment un attachement fort. (...) On était deux dans ce mensonge-là, ça devenait un allié. Je me suis attachée en tant qu'alliée et qu'être humain parce que je l'appréciais", s'est-elle souvenue.

Il coupait les ponts au fur et à mesure

Adeline et Laurent Ournac se sont ainsi vus plusieurs fois avant la diffusion de Mon Incroyable fiancé en février 2005 et étaient "très très proches". Elle pensait donc avoir "gagné un ami pour la vie", d'autant plus que l'époux de Ludivine et elle se seraient promis de ne plus se quitter. Mais la situation a changé à cause du succès du programme. "Le succès a été très grand, Laurent voyait qu'il pouvait continuer là-dedans, il a saisi des opportunités et il a compris qu'il fallait qu'il se sépare de moi dans sa trajectoire. Ça a été assez difficile pour moi parce que je n'ai pas compris pourquoi on ne pouvait plus être amis. Il y a du boulot pour tout le monde, ce n'est pas parce qu'il décide de faire des trucs avec TF1 qu'on ne peut plus être amis. C'est là où j'ai été très déçue, il coupait les ponts au fur et à mesure, il est resté injoignable et c'est resté comme ça...", a-t-elle regretté.

De son côté, Adeline a mis de côté son désir de continuer dans le monde de la comédie après que des projets ne se sont pas concrétisés. Aujourd'hui, elle vit à Dijon et est gérante d'un centre de médecine-esthétique. "On fait du lifting non chirurgical, du raffermissement, de la réparation de cicatrices", a-t-elle précisé. Et elle ne l'a pas dit mais elle file le parfait amour avec Grégory Thil, un ancien joueur de football passé par Beauvais, Boulogne, Dijon, Châteauroux et Jura Sud.