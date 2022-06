Laurent Ournac comblé de bonheur avec sa femme, rares confidences sur son couple

Laurent Ournac n'est plus un coeur à prendre, et ce depuis bien longtemps. L'ancien animateur de Danse avec les stars partage sa vie depuis de nombreuses années avec sa femme Ludivine, qu'il a épousé en juillet 2014. Ensemble, ils ont fondé une jolie famille puisqu'ils sont parents de Capucine, née en 2012 et de Léon, né en 2019. Et malgré son métier très prenant, puisqu'il multiplie les tournages à droite et à gauche, l'acteur de Camping Paradis n'oublie pas sa femme pour autant.

"Ne nous oublions pas en tant que couple. Il faut alimenter notre lien, l'entretenir, l'approfondir avec les années qui passent dans notre histoire. Nous voulons aussi vivre des choses sans nos enfants, alterner les moments de famille et ceux pour nous, en amoureux" a t-il déclaré. Pour ce faire, l'acteur de 42 ans n'hésite pas à planifier des petits week-ends en amoureux avec sa dulcinée. Des moments qu'il partage souvent sur son compte Instagram.

Entretenir la flamme, "un travail au quotidien"

"On n'en fait jamais assez ! Nous essayons de nous retrouver de temps en temps, le plus régulièrement possible, souvent lors d'un événement, comme les anniversaires" a t-il raconté lors de cet entretien. Pour lui, entretenir la flamme est "un travail au quotidien". "Ces moments privilégiés y contribuent, mais ça reste un luxe qu'on a la chance de s'offrir" reconnaît-il. "Très fusionnels et connectés toute la journée", les deux tourtereaux savent donc comment s'y prendre pour maintenir cette flamme entre eux, et ce malgré leur onze ans, environ, de différence.

Et ce n'est pas la première fois que Laurent Ournac dit du bien de son couple, et surtout de sa femme. En juillet 2021, toujours pour le même magazine, il se targuait d'avoir "une femme incroyable" qui lui réserve "plein de surprises". "Nous sommes très portés sur les petites attentions" avait-il ajouté. Tout semble aller pour le mieux donc pour le coup, qui

Un quotidien loin d'être une routine donc pour le couple, qui semble plus heureux que jamais !