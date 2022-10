Adeline Toniutti sensuelle : la prof de la Star Academy en combinaison transparente et lingerie

Chanteuse et coach reconnue, celle qui conseille régulièrement Bruno Berberes, directeur de casting de The Voice et The Voice Kids, est actuellement en pleine promotion de son nouveau spectacle Tel est mon destin le 15 février 2023 au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse.

Récemment interviewée par Ouest-France, la coach - qui a perdu sa voix à cause d'un accident domestique il y a quelques années - en a dit un peu plus sur ses futurs projets artistiques : "Je vais faire un "seule en scène" à La Gaîté-Montparnasse le 15 février : je vais chanter, jouer du piano et faire du théâtre dans un spectacle intitulé Tel est mon destin, où je raconte mon parcours et mon accident. Ça me fait très peur mais je vais devoir appliquer à moi-même les conseils que je donne aux " académiciens "."