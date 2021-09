Adriana Karembeu dans Plus belle la vie : son organisation pour voir sa fille Nina

La rentrée commence très bien pour Adriana Karembeu. La mannequin et animatrice télé rejoint dès ce vendredi 3 septembre le tournage de Plus belle la vie (France 3). Pendant un mois, elle se familiarisera avec les habitants du Mistral pour une intrigue attendue à l'antenne à la fin du mois d'octobre prochain. Une nouvelle aventure qui réjouit Adriana Karembeu, laquelle aura pour rôle : elle même.

"C'est intéressant, parce que, quelque part, on se connaît très bien mais, en même temps, il faut se regarder de l'extérieur et rendre le personnage reconnaissable. Je ne sais pas si c'est plus dur ou plus facile... On verra bien. Évidemment, ça a été fictionné : je m'appelle Adriana Karembeu dans le feuilleton, mais c'est une fiction", a-t-elle confié lors d'une interview pour Le Parisien.

Lors de sa courte contribution à la fiction marseillaise, Adriana Karembeu va notamment partager l'écran avec des personnages cultes, dont Mirta (Sylvie Flepp), Estelle (Élodie Varlet), Romain Vidal (Simon Ehrlacher) ou encore Laëtitia (Caroline Riou). En revanche, elle s'est bien gardée de se confier sur l'intrigue qui l'a concernera.

Avant même que le tournage ne débute, Adriana Karembeu a en tout cas d'ores et déjà eu l'opportunité de faire connaissance avec toute l'équipe de Plus belle la vie. "J'ai rencontré la production, les réalisateurs, tout le staff. J'étais ravie parce que c'est vraiment une grande famille, très accueillante, rassurante, adorable", a-t-elle assuré.

Une sacrée organisation attend désormais Adriana Karembeu, laquelle devra concilier sa nouvelle vie de comédienne avec sa vie de maman. "Je ferai les allers-retours entre Monaco (son lieu de résidence, ndlr) et Marseille. J'ai une petite fille de 3 ans (Nina, ndlr). C'est son papa qui va s'en occuper et je pense qu'il apprécierait que je rentre dès que possible. (Rires.) Avec l'aéroport, ce n'est pas compliqué de faire le trajet", a-t-elle relativisé.