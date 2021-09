Diaporama Adriana Karembeu dans Plus belle la vie : son organisation pour voir sa fille Nina

1 / 11 Adriana Karembeu dans Plus belle la vie : son organisation pour voir sa fille Nina

2 / 11 Adriana Karembeu - Photocall - Cérémonie de clôture et palmarès du 22ème Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez. © Dominique Jacovides/Bestimage

3 / 11 Exclusif - Adriana Karembeu Ohanian, à l'occasion de l'année internationale de l'infirmière et de la sage-femme, a fait un don de 2000 masques de protection "Year of Nurse by Adriana" aux infirmières de la Principauté de Monaco et des communes limitrophes, à la Brasserie de Monaco, le 3 décembre 2020. © Bruno Bebert / Bestimge

4 / 11 Exclusif - Distribution de masques par Adriana Karembeu aux infirmières de Monaco, de Menton et de Beausoleil à la Brasserie de Monaco sur le port Hercule. Le 3 décembre 2020. © Cyril Dodergny / Nice Matin / Bestimage

5 / 11 Exclusif - Adriana Karembeu Ohanian et sa fille Nina - Adriana Karembeu Ohanian, à l'occasion de l'année internationale de l'infirmière et de la sage-femme, a fait un don de 2000 masques de protection "Year of Nurse by Adriana" aux infirmières de la Principauté de Monaco et des communes limitrophes, à la Brasserie de Monaco, le 3 décembre 2020. © Bruno Bebert / Bestimge

6 / 11 Exclusif - Adriana Karembeu lors de la délibération de la soirée Top Model International au Lido à Paris, France, le 19 janvier 2020. © Pierre Perusseau/Bestimage

7 / 11 Exclusif - Adriana Karembeu, sa fille Nina Ohanian - Adriana reçoit la médaille Charles Aznavour à la soirée caritative organisée au Palais du Pharo, au profit de l'école arménienne Abovian. Marseille, le 26 octobre 2019. © Philippe Doignon / Bestimage

8 / 11 Exclusif - Adriana Karembeu - Le jury et les invités posent et déjeunent juste avant le début du défilé de la 15ème édition de "Top Model Belgium" au Lido à Paris, le 3 février 2019. © Philippe Doignon / Denis Guignebourg / Bestimage

9 / 11 Adriana Karembeu, marraine de la 11ème édition de l'Africa Eco Race, donne le départ du Rallye le 30 décembre 2018 © Bruno Bebert/Bestimage

10 / 11 Adriana Karembeu enceinte et son mari André Ohanian - No Tabloids - 70ème édition du gala de la Croix Rouge monegasque à Monaco le 27 juillet 2018. © Pierre Villard/Le Palais Princier/Monte-Carlo-SBM via Bestimage