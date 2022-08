Affaire Jubillar : Cédric avait-il vraiment caché les sex-toys de Delphine ? Il s'explique !

Afin de creuser la personnalité enfantine du Cédric Jubillar, suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme Delphine, les juges d'instruction ont donc posé mille et une questions sur celui qui est détenu depuis plus d'un an en détention provisoire pour homicide par conjoint. Même face à la justice, il ne craint pas d'abuser des provocations...

Face au psychiatre chargé de l'expertiser, Cédric Jubillar parle sans grand mal de son côté trop enfantin, ou immature. Il donne ainsi l'exemple de ses moments de jeu avec leur fils Louis dans des propos rapportés par Libération : "Delphine me le reprochait, comme lorsque je construisais un mur de Lego pour le casser avec des [petites] voitures. Elle me demandait si j'avais 5 ans." Mais cette anecdote n'est pas la plus manifeste de son tempérament immature. Et quand les juges l'interrogent sur son intimité avec Delphine et lui demandent s'il est vrai qu'il a confisqué les sex-toys de son épouse, il répond, d'après Libération : "J'ai repris mes jouets." Le Parisien avait ajouté des précisions sur cette "anecdote" : "C'est moi qui lui avais acheté (ndlr, les jouets sexuels), donc si elle en voulait, elle avait qu'à aller s'en acheter."

La sexualité du couple est scrutée pour les besoins de l'enquête, car la piste du crime conjugal est la principale selon la justice. Il faut donc avoir tous les éléments possibles sur leur vie de couple pour comprendre quel aurait pu être le mobile de l'accusé. Avant de disparaître subitement dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar née Aussaguel était en procédure de divorce par consentement mutuel du père de ses deux enfants. Elle avait par ailleurs rencontré un autre homme, vivant à Montauban, et avec qui elle espérait s'installer à partir de l'année 2021. Sa soirée dans sa maison, avec ses petits et son futur ex-mari, a connu une tournure mystérieuse, puisque l'on ne sait toujours pas, après un an et demi de recherches, ce qui est arrivé à l'infirmière du Tarn dont le corps reste introuvable.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.