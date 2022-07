Affaire Jubillar : Confusion sur la tenue que Delphine portait lors de la nuit fatidique...

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

Tous les indices sont importants dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar survenue entre le 15 et le 16 décembre 2020. Cependant, il est difficile pour l'enfant du couple, Louis, de donner des détails aussi précis que les habits de sa mère lors de sa dernière soirée connue, tant les souvenirs se mélangent quand on a à peine 7 ans et qu'on ne sait plus où est sa maman...

Protagoniste malgré lui de l'affaire Jubillar, le fils aîné du couple, Louis, est au centre de toutes les attentions dans l'enquête. Il est l'un des derniers à avoir vu sa maman Delphine, le soir du 15 décembre 2020. Ses propos sont donc écoutés avec le plus grand intérêt par les deux magistrates en charge de l'affaire, qui doivent composer avec le jeune âge de ce témoin, sa fragilité face au drame qu'il vit, et l'importance capitale de sa parole. Ainsi, ses approximations sur la tenue que portait sa maman à ce moment-là ont semé le trouble. Interrogé par les enquêteurs lors d'une audition rapportée par Le Point, le fils de l'infirmière tarnais a d'abord pensé qu'elle était en pyjama avant de se raviser : "Maman était en pyjama, je crois, moi aussi (...) Ou maman était habillée et moi aussi puisqu'elle m'a dit de mettre le pyjama." Se ravisant peu après, il précise : "Elle avait son pull rouge et son pantalon bleu." Comment se fait-il que les vêtements qu'elle portait dans une photo qu'elle avait envoyée à son amant - elle était en procédure de divorce avec Cédric - était une combishort blanche ? Rien ne prouve que sur le cliché qu'elle a transmis à son confident de Montauban a été fait ce même soir. Si le garçon n'est pas certain des habits de sa maman, il a toutefois bien affirmé son souvenir de leur dispute qui a eu lieu ce même soir, alors qu'il était censé être allé se coucher. Observateur discret de la scène, il a surpris une vive dispute de ses parents. Par ailleurs, il est catégorique sur le fait que sa mère portait des lunettes pour regarder la télévision avec lui, une monture retrouvée le lendemain brisée. L'expertise technique a assuré qu'elle avait été cassée par une force extérieure, comme lors d'une dispute... Le père de Louis nie de son côté toute altercation. Le peintre-plaquiste, actuellement incarcéré de façon provisoire pour homicide par conjoint, a indiqué que sa femme avait dû sortir pour promener les chiens. Il a émis également l'hypothèse d'une fuite volontaire en Espagne, pour recommencer une nouvelle vie. Ce qui est démenti par tout l'entourage de Delphine, persuadée qu'elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.