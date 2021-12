Affaire Margaux Pinot : Alain Schmitt évoque leur relation destructrice et violente

Alain Schmitt s'est rendu sur le plateau de Touche pas à mon poste le 8 décembre, afin de donner sa version des faits, à propos des accusions de violences conjugales dont il a fait l'objet. Innocenté par la justice, le sportif de 38 ans a révélé à Cyril Hanouna des détails sur son altercation avec son ancienne partenaire, la judoka Margaux Pinot. "Ce soir-là, j'ai bu quatre bières puisque c'était mon pot de départ avant d'aller en Israël. Mais j'étais dans mon état normal : je me souviens de tout, j'ai commandé mon Uber, je suis rentré vers 01h45... Je ne me sens pas du tout agresseur", a déclaré le judoka, qui a expliqué que la violence était quotidienne au sein de son couple.

"Margaux ne voulait pas que je parte en Israël pour mon travail, elle se sentait abandonnée. Quand je suis rentré ce soir-là, elle s'est énervée parce que j'étais en retard. Elle s'est mise à marmonner des choses et est entrée dans une rage folle. J'ai pris mes affaires, je suis allé dans le couloir et elle est venue en me traitant de lâche", s'est-il souvenu. S'en est suivi une violente dispute entre les deux sportifs : "Elle s'est levée en criant, m'a attrapé par le col. Je ne pouvais rien contenir. On s'est cogné la tête partout, contre les murs, les radiateurs... J'ai l'impression que c'était interminable", a-t-il déclaré dans TPMP, au sujet de cette relation passionnelle et destructrice, teintée de jalousie.

"A chaque dispute, Margot cassait des choses. Je n'ai jamais levé la main sur elle, elle n'a jamais pris un coup", a-t-il assuré, avant de dévoiler qu'il était marié, lorsqu'il a connu la jeune femme. "Elle a causé des soucis dans mon couple... Aujourd'hui, je suis en instance de divorce et je ne travaille plus". Alain Schmitt s'est dit peiné par l'ampleur médiatique que cette affaire a pris et qui lui a fait perdre son contrat en Israël. "Je suis obligé de venir ici pour témoigner, me défendre et laver mon nom".

Pour rappel, Margaux Pinot a dévoilé une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux, avant d'accuser son partenaire de violences. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 28 novembre à leur domicile. La judoka de 27 ans, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, a quant à elle assuré qu'Alain Schmitt était très alcoolisé cette nuit. Ce dernier avait été placé en garde à vue dans la nuit du 27 au 28 novembre, puis jugé en comparution immédiate par le tribunal de Bobigny. Il a été relaxé, faute de preuves. Le parquet de Paris a fait appel de cette décision.