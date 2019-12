Agathe Auproux, décolleté XXL pour se venger de son ex : la photo qui intrigue

Agathe Auproux est loin de se morfondre depuis l'annonce de son départ de Touche pas à mon poste. Eh non, les téléspectateurs ne profiteront plus de ses analyses approfondies sur le plateau de Cyril Hanouna, la jeune femme de 27 ans souhaite désormais passer à autre chose comme elle l'expliquait récemment à travers un post Instagram. "Comme vous le savez, j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital, et sitôt guérie, j'étais de retour sur les plateaux... En prenant enfin le temps de la réflexion, je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets."

Mais en attendant de nous révéler à quoi elle a décidé de se consacrer, Agathe Auproux s'octroie une pause bien méritée. Tour à tour à Dubaï, puis à Marseille, elle était enfin de retour à Paris ce week-end et plus en forme que jamais. De sortie dans la capitale française, la jolie brune a mis le paquet en sortant le décolleté XXL pour une soirée au restaurant. Mais c'est surtout la légende qui accompagne cette publication qui intrigue. "Davantage là pour foutre le seum à mon ex que pour faire kiffer le nouveau", a-t-elle inscrit, taquine. Il n'en fallait pas plus pour affoler ses nombreux abonnés. Si certains ont apprécié et salué ce pied de nez à son ex, d'autres au contraire sont montés au créneau. "Profite au lieu d'être rancunière !", "Je suis pas ton ex mais tu me fous le seum quand même", "Vivre avec la rancoeur, c'est pas bon" lit-on en commentaires.



Heureusement, il s'agissait en réalité d'une petite blague de la part d'Agathe Auproux. En effet, il n'est pas rare que l'ancienne chroniqueuse de C8 s'amuse à la jouer second degré en légende de ses posts Instagram. Un humour qui n'est vraisemblablement pas compris par tous et qui nécessite parfois quelques explications. "Faut que je précise que je fais des vannes sous toutes mes photos, les potes ?" a-t-elle donc fini par commenter à son tour, histoire de calmer les ardeurs.