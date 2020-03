Agathe Auproux : "Je vis ma meilleure vie, même si je perds beaucoup d'argent"

En rémission complète de son cancer depuis juin 2019, Agathe Auproux sait mieux que personne à quel point la santé est importante. En pleine épidémie du coronavirus, l'ancienne chroniqueuse de TPMP se préserve et reste au chaud chez elle.

Sur Instagram, elle a partagé sa journée cocooning et invite ses fans à rester chez eux. "Moi qui sors de la douche. Et qui retourne dans mon lit mdr. Venez on lit, on regarde des films, on écoute de la musique. Chez soi. La distanciation sociale est le meilleur moyen de lutter contre le virus (si si je vous jure, plus efficace que vos masques éclatés)", a écrit la nouvelle animatrice du Live, avant de poursuivre : "Je comprends que ce soit dur pour certains de renoncer à leur brunch ou à leur soirée (j'essaie de ne pas lever les yeux au ciel quand je vois vos stories dans des restaurants/lieux bondés, en vain), mais perso j'adore la solitude donc je vis ma meilleure vie - même si je perds beaucoup de contrats, et donc d'argent."