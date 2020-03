Ahmad (Koh-Lanta) en difficulté : ses coéquipiers pointés du doigt

"Si tu ne sais pas nager, il y a Motus" (...) "Comment Ahmad a-t-il pu réussir les castings de Koh-Lanta 2020 alors qu'il ne sait pas nager ??? Quand on pense qu'il y a des centaines de candidats aventuriers qui rêvent d'être à sa place..." La participation d'Ahmad au célèbre jeu de TF1 a été plusieurs fois critiquée (ci-dessus par son ancien partenaire de jeu, Joseph et la journaliste sportive Estelle Denis), car le jeune homme a peur de l'eau et panique en mer. Interviewé par TVMag, Julien Magne, directeur des programmes d'Adventure Line Productions, réagit.

"Ahmad ne sait pas bien nager, mais pas plus mal, même presque mieux que certains qu'on a pu sélectionner par le passé comme Gégé par exemple", explique le directeur. Comme tous les candidats, Ahmad a dû fournir pour le casting une vidéo de "natation et d'apnée", visionnée lors de la dernière phase de recrutement. Des images qui ont mis en évidence qu'Ahmad n'était pas très à l'aise dans l'eau, mais qui ne laissaient pas paraître sa peur particulière de l'eau. "Il n'a pas caché qu'il n'était pas très bon nageur, mais il ne nous a pas fait part de son appréhension en piscine ou en mer. On a sélectionné Ahmad en connaissance de cause du niveau qu'il nous avait affiché. Il n'aurait pas eu sa place dans Koh-Lanta s'il avait eu une peur panique de l'eau, ce qui n'est pas le cas", précise Julien Magne.

Si, à aucun moment, il n'a été en danger, rappelons qu'il avait pied lors de la première épreuve d'immunité, au cours de laquelle il a paniqué, l'équipe de tournage a été surprise "qu'au bout de quelques mètres, Ahmad se retrouve dans cette situation-là, car la profondeur était limitée, ses coéquipiers étaient à proximité et la distance à parcourir n'était pas très longue". Le directeur des programmes poursuit : "De même qu'on a été surpris que ses coéquipiers ne l'aident pas plus pour progresser. En vrai, il y avait plein d'éléments qui auraient pu lui permettre de surmonter cette appréhension, à commencer par le travail d'équipe. Cette petite partie de l'épreuve était loin d'être insurmontable." Et en effet, comme l'a souligné également Denis Brogniart à TVMag, "Pholien est champion de natation, mais il n'a pas voulu le dire par stratégie. Donc il aurait pu aider Ahmad, et l'équipe n'aurait pas eu à abandonner."