Joseph (Koh-Lanta) flingue Ahmad : "Si tu ne sais pas nager, il y a Motus"

Candidat téméraire et surmotivé, Joseph (27 ans) réalisait un rêve en venant participer à Koh-Lanta (TF1). Malheureusement, le jeune homme n'est pas resté très longtemps dans l'aventure puisqu'il a été le premier à se faire éliminer de la compétition. Une décision injuste selon lui et dont il garde un arrière-goût très amer... D'autant qu'il n'a même pas eu l'occasion de faire ses preuves puisque son équipe a dû abandonner la première épreuve d'immunité. En cause ? Ahmad, un candidat qui ne sait pas nager. Pour Purepeople.com, Joseph a accepté de revenir sur cet abandon.

"Je ne lui en ai pas voulu de ne pas avoir réussi cette épreuve, je ne lui en ai pas voulu d'avoir abandonné. Par contre, je lui en ai voulu d'être venu à Koh-Lanta...", explique le jeune homme. Une décision inconsidérée selon le vendeur de meubles du Calvados : "Il y a Motus, il y a Questions pour un champion... et il y a Koh-Lanta. Il existe des émissions où on ne te demande pas de nager, de courir, de faire une cabane, si tu n'as aucune de ces capacités, reste chez toi ! Koh-Lanta est un des plus grands castings de France, il y a tellement de gens qui ont des capacités hors-norme et qui ont absolument envie de les prouver. Alors laisse leur chance à ces gens-là !", avance-t-il, un brin agacé.

Éliminé à l'unanimité lors du premier conseil, Joseph a donc quitté l'aventure prématurément. Et si certains pourraient croire que c'est Ahmad qui a monté un plan contre lui, Joseph est catégorique : "Il n'avait même pas besoin de faire de stratégie. Dans la tête des autres, c'était déjà décidé. Il ne leur a pas mis le couteau sous la gorge, je pense qu'il a dû évoquer mon nom et tout le monde a suivi", assure-t-il. Très déçu de la tournure prise par les événements, le jeune aventurier a encore du mal à comprendre : "Personne ne s'est levé pour dire 'ça fait trois jours qu'il se casse la tête pour faire le feu, c'est lui qui a fait la toiture de la cabane, il est parti chercher à manger, il est bon sur les épreuves... on déconne, là, peut-être'. En fait, Ahmad il a juste créé du relationnel, ce qui au final est l'important dans Koh-Lanta", conclut-il, amer.

Concernant sa décision d'éteindre le feu de ses camarades avant de partir, le jeune homme n'a aucun regret : "J'ai justifié ma sortie... ils voulaient me sortir sans raison, alors je leur ai donné une raison", explique-t-il en précisant toutefois qu'il n'a pas exécuté ce geste par pur esprit de vengeance.

Reste à savoir ce qu'en ont pensé les téléspectateurs...

Perrine Némard