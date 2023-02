Alain et Anouchka Delon "tellement beaux", photo d'un moment de cinéma inoubliable

Voir le duo déjà aussi soudé et complice à l'époque a donné du baume au coeur des internautes. Les fans d'Anouchka Delon ont fait part de leur admiration et de leur bonheur de voir père et fille ensemble et côte à côte depuis aussi longtemps : "Vous êtes tellement beaux", "C'est quoi cette photo de ouf !", "Je m'en souviens comme si c'était hier", "Que vous êtes merveilleux tous les deux", "Le prince et sa petite princesse."

Alain et Anouchka, un lien unique et indéfectible

Sa fille, Alain Delon y tient comme à la prunelle de ses yeux et lui fait entièrement confiance. Il y a quelques années, il affirmait d'ailleurs avoir pris une lourde décision à son sujet : "C'est ma fille qui sera l'exécutrice testamentaire. Elle le sait, même si elle n'aime pas trop qu'on en parle. Ce sera elle et personne d'autre. Non seulement, elle a ma confiance, mon amour, mais elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle fait" confiait-il au magazine Gala. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Anouchka a toujours été là pour lui. En mai 2019, elle l'accompagnait au festival de Cannes, où il recevait, très ému, la Palme d'or d'honneur. Une consécration qui leur a permis de montrer, une nouvelle fois, toute leur complicité. Le plus beau des trophées !