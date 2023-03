Alain (L'amour est dans le pré) en couple : le visage de son compagnon enfin dévoilé

Il est l'un des agriculteurs qui a marqué l'édition 2022 de L'amour est dans le pré, sur M6. Alain l'Auvergnat a passionné le public avec ses aventures. Et bonne nouvelle fin février, il a révélé qu'il était de nouveau en couple. Mais il a fallu attendre ce mardi 28 mars 2023 pour découvrir le visage de l'élu de son coeur.

Rappelons que lors du tournage de L'amour est dans le pré, l'éleveur de veaux sous la mère (qui avait 58 ans lors de sa participation) avait contracté la Covid-19. N'ayant pu se rendre au speed-dating, il avait réussi à convaincre la production de laisser venir trois prétendants chez lui. Ainsi, Gilles, Jean-Noël et Alain ont débarqué chez lui. Malgré la sincérité et la gentillesse de chacun, c'est finalement pour son homonyme qu'il avait succombé. Et leur histoire semblait bien partie pour durer. Pourtant, c'est seul qu'il a fait face à Karine Le Marchand lors du bilan. "J'ai vraiment essayé mais... je ne sais pas, c'est un peu frustrant, je n'étais pas à l'aise en plus. Et il s'en est aperçu", déclarait-il notamment.

Un homme heureux

Mais l'amour a une fois de plus frappé à sa porte. Si le public ne connaît toujours pas son nom, ils peuvent mettre un visage sur l'homme qui fait désormais battre le coeur d'Alain. Ce mardi, l'agriculteur a en effet dévoilé une photo en noir et blanc de son cher et tendre, assis sur une botte de paille. On imagine qu'il a aidé l'ex-candidat de L' amour est dans le pré dans ses tâches, puisqu'il porte des bottes (sales au passage donc il n'a pas dû chômer). Il a aussi une casquette, un manteau et une écharpe pour le protéger du froid. "Mon chéri en pause", peut-on lire en légende de la publication.