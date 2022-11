Alain Souchon marié depuis 51 ans : rares confidences sur sa très discrète épouse Françoise

On ne présente plus ni son parcours ni sa carrière. Alain Souchon est un pilier de la scène musicale française et il a d'ailleurs sorti un nouvel album, le 25 novembre dernier, enregistré lors de sa tournée Ici et là. Pour défendre les couleurs de ces 30 titres live, le chanteur s'est rendu sur le plateau de l'émission C à Vous, sur France 5, tenant à rappeler qu'il ne serait rien sans certains membres de son entourage. Musicalement parlant, deux rencontres ont chamboulé sa vie, dont celle de son épouse Françoise, qu'il surnomme tendrement Belote.

Alain Souchon est en couple avec Françoise depuis bien longtemps. Les tourtereaux s'étaient rencontrés à la fin des années 1960 et se sont rapidement mariés, en 1971, avant d'accueillir deux garçons, Pierre et Charles, ce dernier étant plus connu sous le pseudonyme Ours. Aujourd'hui, ils divisent leurs vies entre Paris et leur maison de campagne à Blois, dans le Loir-et-Cher, région que le chanteur apprécie pour ses randonnées interminables. Si leur histoire dure depuis des lustres, elle est rythmée, comme toutes, par de petits tracas. "C'est difficile par moments, on s'agace un peu, mais il y a des choses plus importantes pour nous, expliquait-il dans Version Femina. D'abord, on a des enfants qui nous soudent beaucoup, et des petits-fils. C'est formidable. Ils m'appellent Patela."

Elle a tout de suite trouvé mes chansons bien

Pour autant, Alain Souchon semble toujours fou amoureux de Françoise. C'est sans doute ça le secret du succès de leurs 51 ans de mariage - leurs noces de camélia. L'artiste n'oubliera jamais que c'est elle qui a cru en lui, et qui l'a poussé à se lancer dans la musique, alors qu'il enchainait les petits jobs... et qu'elle a une sainte horreur de la gloire et des projecteurs ! "Elle a tout de suite trouvé mes chansons bien, a-t-il rappelé à Anne-Elisabeth Lemoine. Cela m'a beaucoup encouragé. Et les deux personnes qui m'ont porté dans mes chansons, c'est elle et Laurent Voulzy. Une fois que j'ai rencontré Laurent, on s'est mis à faire des trucs qui coïncidaient bien avec mon monde et tout." Il n'a, depuis, plus quitté ni l'un ni l'autre...