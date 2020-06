Alanis Morissette : Un "paquet de fausses couches" avant l'arrivée de Winter

Ses enfants, son bonheur. Alanis Morissette est à la tête d'une adorable tribu de trois enfants, dont le dernier a vu le jour tout récemment. Le jeudi 8 août 2019, il y a moins d'un an, elle donnait la vie à Winter, un petit garçon venu sur Terre pour compléter sa plénitude. Mais elle a traversé un véritable parcours du combattant avant de l'accueillir. C'est ce qu'elle a expliqué, interrogée à propos de la maternité dans le podcast de Dax Shepard – intitulé Armchair Expert.

Entre son fils aîné Ever et son petit dernier Winter, Alanis Morissette a eu une fille, Onyx. Elle a aussi eu droit à "un paquet de fausses couches". "Mais j'ai la foi, a-t-elle précisé. Je crois qu'il y a une lumière qui continue à briller, même quand on se prend un torrent en plein visage. J'espère, je crois et je visualise toujours le fait que les choses vont finir par fonctionner, peu importe ce dont il s'agit." Et elle avait raison, puisque la vie a fini par lui sourire. "Je suis une personne optimiste, a conclu la chanteuse. Même si je déprime, que je pleure, je sais qu'il y aura toujours cette petite lumière. Cette petite étoile qui brille quelque part."

Enceinte de Winter, Alanis Morissette avait dévoilé son joli ventre rond sur le papier glacé de Self Magazine. Elle avait déjà évoqué ses difficultés, à quelques jours de la naissance de son petit dernier. "Il y a eu des faux départs, confiait-elle. J'ai toujours voulu avoir trois enfants et j'ai dû faire face à des obstacles et plusieurs fausses couches, donc je pensais que ce serait impossible." Partagée entre la ménopause et l'allaitement, Alanis Morissette fait désormais face à de nouvelles difficultés. Sa technique pour tenir le coup ? Elle s'accorde tous les jours six minutes de calme, pas une de plus, pas une de moins, loin de son époux – le rappeur Souleye – et de ses enfants. Testé... et approuvé !