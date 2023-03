Albert de Monaco : Sa fille Jazmin, présente aux Oscars, dévoile une petite robe ravissante et dégaine les talons hauts

Les Oscars sont spéciaux pour moi

"Merci Elton John et David Furnish pour une autre fabuleuse soirée des Oscars ! Félicitations à tous les vainqueurs et surtout à tous les artistes qui poursuivent sans cesse leurs rêves au quotidien ! Les Oscars sont spéciaux pour moi, en particulier à la mémoire de ma grand-mère phénoménale et elle-même lauréate d'un Oscar, Grace Kelly ! En tant qu'actrice et étant moi-même artiste, avec l'héritage et la tradition des arts que cela implique, c'est très spécial pour moi. Joyeux Oscars !", a-t-elle écrit en légende de cette vidéo.

Sur celle-ci, on peut l'apercevoir avec une robe verte du plus bel effet ainsi qu'une paire de bottes à talons hauts impressionnants ! On peut également y découvrir les coulisses de la soirée en question, et ainsi constater l'ampleur des moyens déployés. Manifestement, Jazmin Grace Grimaldi s'est amusée comme rarement. De quoi (presque) faire oublier la véritable cérémonie.