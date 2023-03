Rihanna enceinte : câlins et baisers dans le cou avec A$AP Rocky, ils se lâchent comme rarement pour les Oscars

Depuis qu'ils sont tombés amoureux il y a quelques années, Rihanna et le rappeur A$AP Rocky n'ont pas vraiment été du genre à s'exposer : la chanteuse protège farouchement sa vie privée et reste pudique sur ce genre de gestes d'affection ou de tendresse. Maman d'un petit garçon en mai dernier avec lui, et bientôt d'un deuxième enfant, la chanteuse ne l'a même presque jamais évoqué en interview. Mais ce dimanche, pour la cérémonie des Oscars, le couple s'est montré bien plus démonstratif !

S'ils n'ont pas posé ensemble sur le tapis rouge, la chanteuse originaire de la Barbade et son compagnon étaient assis l'un à côté de l'autre et le rappeur s'est montré très enthousiaste quand la jeune femme a chanté Lift Me Up, la chanson pour laquelle elle a été nommée, même si elle est finalement repartie bredouille.

Mais c'est surtout ensuite qu'ils se sont montrés proches comme rarement : sur le compte Instagram officiel de Fenty Beauty, la marque de Rihanna, le couple a publié une photo sur laquelle on peut les voir enlacés. Le rappeur, les mains sur le ventre arrondi de sa compagne, pose délicatement sa tête dans le cou de l'interprète d'Umbrella, souriante comme rarement.