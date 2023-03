Rihanna enceinte : incroyables robes en cuir et en diamants, la star brille aux Oscars, A$AP Rocky très fier

C'était l'une des apparitions les plus attendues de la cérémonie des Oscars 2023, ce dimanche 12 mars : nommée dans la catégorie Meilleure Chanson Originale pour Lift Me up (le tube du film Black Panther : Wakanda Forever), Rihanna a mis le feu dès son arrivée sur le tapis rouge ! Moulée dans une robe Azzedine Alaïa, la chanteuse avait décidé de jouer sur le cuir et la transparence pour mettre son baby bump à l'honneur.

Sa longue jupe couleur chocolat, en effet, était en cuir, tout comme la partie bustier de la superbe robe. Le reste (col, manche, ventre) était plus souple et légèrement transparent... de quoi faire plaisir aux photographes ! La chanteuse avait choisi, comme coiffure, de faire simple : un chignon basique, relevé sur le haut de la tête, et qui laissait voir ses bijoux parfaitement.

Une performance saluée

Un exercice de style ultra-maîtrisé par la chanteuse, qui a ensuite pu se produire sur la scène de la prestigieuse cérémonie. Et a étonné tout le monde... en changeant entièrement de tenue ! Derrière son micro, la jeune femme avait en effet une robe noire et transparente, ornée de diamants et assortie de longs gants noirs. Une nouvelle manière de montrer son ventre qui s'arrondit, elle qui a révélé il y a quelques semaines lors du Superbowl qu'elle attendait son deuxième enfant, dix mois après la naissance d'un premier petit garçon.