Tenue provocante, alcool à foison... Rihanna et A$AP Rocky, jeunes parents qui se lâchent en soirée

L'arrivée d'un premier enfant est toujours une étape clé dans la vie d'un couple. Et au vu de leurs apparitions et de leurs soirées, tout semble se passer pour le mieux pour la chanteuse barbadienne Rihanna et le rappeur new-yorkais A$AP Rocky. Leur bébé a pointé le bout de son nez en mai dernier et la vie de jeunes parents n'empêche pas les deux superstars de la musique de s'accorder quelques moments de plaisir sans leur enfant resté à la maison, comme lors de cette soirée dans le quartier huppé de Beverly Hills le 19 décembre dernier (voir le diaporama).

On peut y voir Rihanna, toujours radieuse, arborant un t-shirt avec l'inscription "Missing Parents Advisory", que l'on peut traduire par: "Avis de recherche : parents disparus". Un clin d'oeil particulièrement drôle pour justifier la présence d'un des couples amérains les plus stylés à cette fête.

Le rappeur, quant à lui, apparaît avec sa dégaine habituelle: streetwear et luxe. On peut l'apercevoir avec plusieurs bouteilles de cognac dans les bras - le Saint Graal pour chaque rappeur qui se respecte. D'autant plus quand il s'agit de sa propre marque. A$AP Rocky a en effet lancer sa propre entreprise, intitulée Mercer & prince, qui propose également toute une gamme de whisky.

Le visage de leur bébé enfin dévoilé

L'artiste dont le dernier album remonte à 2018 (Testing) s'est également fait remarquer par la présence d'un gros joint de cannabis à sa bouche. Sa consommation, légale sous certaines conditions en Californie, n'a rien d'une surprise tant le rappeur est habitué à débarquer devant les paparazzi en fumant ce genre de produits. Rappelons par ailleurs que celui que l'on surnomme Lord Pretty Flacko est coutumier de la prise de drogue dans son ensemble, thème qu'il aborde régulièrement dans certains de ses titres les plus iconiques (L$D notamment).

Une soirée placé sous le signe de la détente et du plaisir pour le couple de jeunes parents donc, après que Rihanna a enfin dévoilé le visage de son petit garçon qui lui ressemble beaucoup il y a quelques jours seulement. Tout va pour le mieux pour les deux amoureux, qui ont chacun soufflé leur trente-quatrième bougie cette année.