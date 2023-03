Rihanna enceinte de son 2e enfant : une grande nouvelle annoncée, elle immortalise son adorable fils... contrarié

Après unphotoshoot avec son fils et son compagnon pour le magazine Vogue en février, Rihanna ainsi dévoilé à nouveau le visage de son fils sur ses réseaux sociaux. Sa publication cumule déjà plus de 6 millions de likes en moins de dix heures et de nombreuses stars telles que Gigi Hadid et Cara Delevingne ont également partagé leur amour dans la section commentaires.

A quand un nouvel album ?

Durant ses longues années absence dans l'industrie musicale, Rihanna a fait croire sa fortune grâce à d'autres projets.

En août 2021, le magazine Forbes avait estimé sa fortune à plus de 1,7 milliard de dollars. Entre ses titres à succès et sa marque Fenty Beauty, la Barbadienne de 35 ans est devenue la chanteuse la mieux payée au monde. Mais ses fans s'impatientent et attendent toujours la sortie d'un nouvel album... Projet qui semble à nouveau repoussé avec l'annonce de sa deuxième grossesse.