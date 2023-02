Rihanna enceinte : sortie très tardive avec A$AP Rocky en Italie, ventre rond et robe satinée

Le 24 février 2023, Rihanna était de sortie avec son compagnon A$AP Rocky en Italie. Seuls sans leur fils, les amoureux ont été photographiés à l'entrée du restaurant italien Langosteria à Milan à deux heures du matin. Canon avec une robe satinée Lapointe couleur pêche, la chanteuse de 35 ans portait également une veste XXL, un mini sac en fourrure blanche ainsi que des escarpins argentés.

Toujours très attentionné avec sa moitié, l'interprète des titres Praise The Lord et Good For You la tenait par la main, prenant soin d'elle à chacun de ses pas. Enceinte de leur second enfant, Rihanna était en beauté avec un maquillage gold nude accompagné d'une bouche rouge sombre. Côté coiffure, elle avait laissé sa chevelure bouclée en une demi-queue de cheval. De son côté, A$AP Rocky (34 ans) portait un jean Gucci oversize délavé et une veste en cuir noire. Il a accessoirisé son look avec une paire de lunettes de soleil noires.

En plus d'attendre son deuxième enfant, la chanteuse serait impatiente de se marier avec son compagnon selon le tabloïd Radaronline.com. Une source a ainsi déclaré : "Organiser un mariage et avoir un autre bébé sont les principales préoccupations de Rihanna en ce moment. Le fait d'accepter de faire le Super Bowl a certainement ravivé son amour pour la scène, mais ce n'est toujours pas comparable à ce qu'elle a à la maison. A$AP compte plus que tout pour elle."

Un mariage secret ?

Selon le magazine, le couple aurait pour projet de "s'enfuir en secret, ou d'organiser quelque chose de discret à Los Angeles cette année, suivi d'une grande fête l'année prochaine". La grande fête aurait lieu à la Barbade, pays natal de Rihanna. Le couple, qui est officiellement ensemble depuis 2020, a d'ailleurs donné un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler leur cérémonie de mariage dans le clip D.M.B. du rappeur, sorti en mai dernier.

Pour rappel, Riri interprétera également son titre Lift Me Up lors des Oscars 2023, qui auront lieu à Hollywood le 13 mars prochain. Le titre est nommé dans la catégorie meilleure chanson originale pour le film de super-héros Black Panther: Wakanda Forever.