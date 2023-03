Tom Cruise absent aux Oscars, la raison dévoilée : son ex Nicole Kidman impliquée !

C'était l'événement du dernier week-end : la cérémonie des Oscars 2023. Si de nombreuses stars étaient présentes pour l'occasion, telles que Lady Gaga, Rihanna et A$AP Rocky, Halle Berry ou encore Eva Longoria, d'autres ont fait l'impasse sur ce rendez-vous pourtant immanquable du cinéma américain et international. C'était notamment le cas de Tom Cruise. Le cultissime acteur de 60 ans (et oui déjà) n'était pas de la partie et son absence a été particulièrement commentée, en particulier outre-Atlantique.

À tel point que les médias spécialisés se sont intéressés de très près à cette défection, d'autant plus que le film Top Gun : Maverick - dont il tient le premier rôle - faisait partie des nommés pour six catégories des prestigieuses statuettes. Et d'après ces quelques investigations, Tom Cruise a fait l'impasse sur la cérémonie des Oscars 2023 en raison d'une de ses très célèbres ex... Nicole Kidman !

Tom n'était pas là parce qu'elle était là

En effet, si l'on en croit les informations de Page Six, l'acteur souhaitait "éviter une rencontre maladroite" avec celle qui a partagé sa vie de 1989 à 2001. Le couple s'était même marié avant de divorcer en raison notamment des convictions de Tom Cruise, adepte de l'église de scientologie et alors en pleine ascension dans la mystérieuse organisation. "Tom n'était pas là parce qu'elle était là", a ainsi déclaré une source anonyme au Daily Mail, confirmant la théorie avancée par Page Six.

Il faut dire que les deux anciens époux ne sont pas vraiment en bon termes. S'ils ont adoptés deux enfants lors de leur relation (Isabella, aujourd'hui âgée de 29 ans, et Connor, aujourd'hui âgé de 27 ans, qui seraient tous deux membres de l'église de scientologie comme leur père), la séparation a été houleuse tant d'un point de vue médiatique que privée. L'actrice serait ainsi tombée en dépression durant plusieurs années après leur rupture. De plus, les enfants du couple de mastodontes d'Hollywood qu'il formait alors sont restés proches de leur père. Contrairement à Nicole Kidman, qui ne ferait plus partie de leur vie, en raison là aussi, de la scientologie. Au vu du contexte, il était donc peut-être préférable que les deux fameux acteurs ne se croisent pas.