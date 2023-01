Tom Cruise et Nicole Kidman : Leur fils Connor, très discret, sort de son silence pour son célèbre papa

Tom Cruise a effectué un retour tonitruant en 2022. Après quatre ans sans le moindre projet cinématographique, l'acteur américain aujourd'hui âgé de 60 ans a fait son grand come-back avec un premier rôle dans Top Gun : Maverick, remake du film culte de 1986. Un long-métrage acclamé par la critique et les téléspectateurs, qui avait notamment fait sensation au dernier Festival de Cannes.

Ce succès vaut aujourd'hui à Tom Cruise une belle reconnaissance, puisque le film a reçu pas moins de six nominations à la plus prestigieuse cérémonie du septième art, les Oscar 2023. Une belle réussite qui a provoqué la fierté de son fils Connor. En effet, ce dernier a salué cette annonce sur Instagram dans une story partageant la nouvelle.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une grande habitude pour Connor Cruise, d'habitude très discret autant sur les réseaux réseaux que lors des événements médiatiques qu'il préfère déserter bien volontiers. Il faut dire qu'être le fils de celui qui campe l'inoubliable personnage Ethan Hunt dans la franchise Mission Impossible ne doit pas être chose aisée.

Fier de son père

On sait finalement très peu de choses sur Connor Cruise, si ce n'est qu'il est le fils de Tom Cruise et de Nicole Kidman, alors que les deux mastodontes d'Hollywood formaient un couple particulièrement médiatisé de 1989 jusqu'à leur divorce en 2001. Ensemble, ils avaient adopté deux enfants, Isabella (née en 1992) et Connor (né en 1995). Mais depuis, les deux enfants fuient les médias et les paparazzi, bien que l'on sache que Connor s'est marié et que Nicole Kidman n'était pas vraiment la bienvenue, puisque les enfants du couple ont préféré la scientologie plutôt qu'elle.

Mais en faisant un tour sur le compte Instagram du jeune homme, où il compte tout de même plus de 40.000 abonnés, on peut apprendre pas mal de choses sur ce fils qui a incroyablement changé. Notamment qu'il est un immense passionné de pêches, puisqu'il s'affiche régulièrement avec ses prises particulièrement imposantes, comme en attestent les photographies dans notre diaporama. On peut également constater qu'il aime les sports américains, tels que la NBA ou la NFL et qu'il a créé un restaurant de grillades baptisé "Connor's Meatshack". Mais une chose est sûre, Connor Cruise est particulièrement fier de son papa.