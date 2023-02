Jazmin Grace Grimaldi amoureuse : Dîner aux chandelles, massage... Son amoureux remue ciel et terre

Pourrait-elle être plus heureuse ? Difficile à dire, tant Jazmin Grace Grimaldi rayonne de bonheur ces dernières années aux côtés de son compagnon musicien Ian Mellencamp. Et soigné de ses graves problèmes de santé, celui-ci (qui avait dû se faire opérer à coeur ouvert il y a quelques mois) a tenu à rendre hommage à la femme qui est toujours à ses côtés ce mardi, comme celle-ci l'a montré par un court montage sur son compte Instagram.

Pour leur 7ème Saint Valentin commune, la jeune femme a en effet eu droit à des ballons en forme de coeur, à un ours en roses, à des bouquets de fleurs et des cadeaux disposés dans son appartement. Et semblait très émue de découvrir tout cela ! Ensuite, tous les deux (accompagnés de leur petit chien !) se sont offert une petite balade, avant un spa et un massage, ainsi qu'un superbe dîner aux chandelles.

"Tous les jours la Saint Valentin"

Avec son sombrero sur la tête, la fille aînée d'Albert II de Monaco, élevée aux Etats-Unis par sa mère américaine, semblait la plus heureuse, profitant de ces quelques heures de bonheur avec son compagnon. Qu'elle n'a d'ailleurs pas oublié de remercier sur son compte Instagram ce vendredi : "Tous les jours, c'est la Saint Valentin quand je suis avec toi, Ian Mellencamp. Bonne 7ème Saint Valentin", a-t-elle légendé.