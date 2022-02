Alec Baldwin de retour au travail après la mort d'Halyna Hutchins : "C'est étrange..."

Plaisantant sur le fait qu'il avait l'impression d'avoir oublié comment jouer la comédie et "toutes ces absurdités" de faire des films, Alec Baldwin a également souligné à quel point ses enfants lui manquaient et qu'il espérait que le futur lui réserverait de belles surprises avec son épouse. "Qui sait ce que l'avenir nous réserve. J'espère de bonnes choses", a-t-il conclu.

Pour rappel, l'équipe du film Rust est endeuillée par la mort accidentelle d'Halyna Hutchins, âgée de 42 ans, laquelle avait été touchée par une balle de pistolet tenu par Alec Baldwin. Une arme qui aurait dû contenir des balles à blanc et qui n'aurait pas été vérifiée par l'armurière embauchée sur le projet. Une enquête judiciaire est toujours en cours pour tenter de comprendre comment et pourquoi ce drame s'est produit et le téléphone portable d'Alex Baldwin a demandé à être saisi.