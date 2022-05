Alec Baldwin et sa femme Hilaria : Le sexe de leur 7e enfant révélé...

Nouvelle révélation sur le bébé d'Hilaria et Alec Baldwin, le 7e enfant des deux amoureux (le 8e pour l'acteur) ! Depuis l'annonce faite en mars dernier, le couple tient le grand public informé du déroulement de la grossesse d'Hilaria. Nouvelle étape : le sexe du futur nourrisson.

En effet, sur le compte Instagram d'Hilaria Baldwin, les internautes ont pu découvrir un clip touchant de toute la petite famille réunie, s'adressant au bébé qui la rejoindra bientôt. C'est sur quelques notes de piano qu'enfants et parents ont prodigué quelques conseils à... leur "soeur" et leur "fille." Il s'agira donc bien d'une petite fille que le couple accueillera dans les prochains mois !

La maman s'est également confiée longuement en légende de sa publication. "Ça a toujours été pour moi amusant et plein de sens de découvrir le sexe de mon bébé mais, alors que j'évolue et j'apprends, j'ai envie de faire un peu différemment cette fois. Qu'est-ce qui rendra notre bébé une personne aimée ? Qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui fera sentir mes enfants remarqués, libres et fiers ? Peut-être rien que nous ne pouvons contrôler. Nous pouvons juste les guider, encourager leur esprit, écouter, partager nos expériences, et apprendre d'eux en observant leurs choix. Nous pouvons leur offrir une vie aussi bonne que nous pouvons, mais le reste c'est à notre bébé de le découvrir, ce qui le rend unique. Je partage avec vous les espoirs et les souhaits de notre famille, les encouragements et les conseils pour notre nouveau bébé. Je sens beaucoup de joie en regardant ces enfants, remplis d'amour et de sagesse bienveillante. Les entendre prononcer ces mots est un des plus beaux cadeaux de la vie. Joignez-vous à nous pour honorer ce petit humain indépendant qui grandit à l'intérieur de moi."