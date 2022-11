Alessandra Sublet partie brutalement des réseaux sociaux, elle donne enfin de ses nouvelles

L'année 2022 est une année charnière pour Alessandra Sublet. L'animatrice de 46 ans ne veut plus qu'on la considère comme telle justement. Après plusieurs années passées à la tête de grands programmes télé, la maman de Charlie, 10 ans et Alphonse, 8 ans, a décidé de changer de cap et de s'orienter vers la comédie. Elle n'a d'ailleurs pas tardé à se plier à l'exercice puisqu'elle a déjà donné la réplique à Théo Curin, athlète handisport, dans la fiction Handigang diffusée sur TF1. Si l'accueil de ses premiers pas comme comédienne a été mitigé, Alessandra Sublet n'est pas du genre à baisser les bras trop vite.

Malgré ce que les téléspectateurs ont pu penser de sa performance, elle ne reviendra pas à la télévision pour autant. La Une l'aurait d'ailleurs contactée pour remplacer au pied levé Nikos Aliagas, blessé à la dernière minute, pour les NRJ Music Awards d'après Nice-Matin. Une rumeur non confirmée par la principale intéressée comme l'indique le quotidien régional dans son numéro du 25 novembre. Alessandra Sublet veut se construire en tant qu'actrice et revenir sur le petit écran en tant qu'animatrice mettrait à mal sa crédibilité.

Des projets à gogo

Si on ne la voit plus sur le petit écran en ce moment, cela ne veut pas dire qu'Alessandra Sublet se tourne les pouces. Ce serait même plutôt le contraire. A 46 ans, elle est sollicitée sur plusieurs réalisations comme la suite du film Banlieusards de Leïla Sy et Kery James. "Je campe une avocate en charge du stage d'un jeune de banlieue", affirme-t-elle à Nice-Matin. Elle sera aussi l'un des invités des 20 ans d'Un gars, une fille, retour dans lequel elle jouera un couple avec Olivier Marchal, situation peu commune pour elle : "C'était drôle de le voir en pyjama dans le rôle de Loulou."

Alessandra Sublet a mis les bouchées doubles pour sa seconde carrière. En plus de ce film et de la mini-série événement, elle travaille sur son premier seul-en-scène inspiré de son livre autobiographique J'emmerde Cendrillon, publié aux édition Robert Laffont et montera sur une scène d'Antibes, non loin de chez elle, pour la reprise de textes de Raymond Devos. Et ce n'est (encore) pas tout. Elle projette également d'adapter en film son ouvrage T'as le blues, baby ?, produit par son ex-mari Clément Miserez, père de ses enfants et complice de toujours. L'année 2023 s'annonce chargée pour Alessandra.