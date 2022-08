Alessandra Sublet : Son ex Clément Miserez partage une photo de leurs enfants et dévoile leurs visages

Ce post a sans surprise ravi ses abonnés. "Vous êtes beaux", "Magnifiques les trois", "Minis Miserez", "Magnifique photo", a-t-on notamment pu lire.

Si Clément Miserez est actif sur les réseaux sociaux, Alessandra Sublet a fait le choix de faire une pause digitale. "Hello les amis! Ce matin en me réveillant j'ai senti qu'il fallait que je mette de côté les réseaux sociaux pour me concentrer sur le présent, ce que je vis vraiment, me centrer aussi sur mes projets et sur ce qui fera que l'on se retrouvera très vite, j'en suis sure. Instagram ne me manquera pas mais je tenais à vous remercier pour vos mots et votre soutien à chaque publication. Vivez pour de vrai et bel été à tous", a-t-elle écrit le 1er août dernier. Inutile de chercher l'ancienne présentatrice de TF1 sur les réseaux sociaux donc, ses comptes ne sont plus disponibles.

C'est entourée de ses enfants qu'elle vivra sa rentrée pleine de nouveaux projets. En effet, Charlie et Alphonse vont venir vivre avec elle dans le Sud de la France alors que, jusqu'ici, ils étaient restés à Paris avec Clément Miserez. C'est Closer qui avait dévoilé l'information mi-juillet. L'emploi du temps du producteur les aurait amenés à changer leur mode de vie.